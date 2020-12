Stanchezza e affaticamento? Contrastiamoli con integratori e buone abitudini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Siamo appassionati di sport? Quando ci alleniamo, sudiamo abbondantemente e perdiamo liquidi e sali minerali importanti. Mantenere l’equilibrio elettrolitico e idrosalino è fondamentale per l’equilibrio dell’intero organismo. Attraverso l’assunzione dicon sali minerali e altre preziose sostanze possono aiutarci a recuperare energia. A cosa servono i sali minerali? Diversamente da carboidrati, lipidi e proteine, i sali minerali non forniscono direttamente energia. Tuttavia, essi sono indispensabili per dar vita a quei processi all’interno dell’organismo che producono l’energia indispensabile alla vita. I sali minerali vengono assorbiti dal nostro organismo tramite l’assunzione di cibo e acqua: noi non siamo in grado di produrre autonomamente i sali minerali. Poiché sono continuamente eliminati con sudore, urina e feci, i sali minerali devono essere ...