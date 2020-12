Sondaggi, un grande partito sale ma la Lega e FdI... LEGGI (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sondaggi, LA Lega FLETTE E IL PD CRESCE DI OLTRE MEZZO PUNTO Secondo l'ultima rilevazione demoscopica dell'istituto Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, la Lega di Matteo Salvini è ancora il primo partito italiano con il 24.3% (-0.1%). Segue e cresce il partito Democratico di Nicola Zingaretti con il 20.4% (+0.6%) che ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 7 dicembre 2020), LAFLETTE E IL PD CRESCE DI OLTRE MEZZO PUNTO Secondo l'ultima rilevazione demoscopica dell'istituto Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, ladi Matteo Salvini è ancora il primoitaliano con il 24.3% (-0.1%). Segue e cresce ilDemocratico di Nicola Zingaretti con il 20.4% (+0.6%) che ...

riccardomonet : Angela Merkel è un grande politico, i nostri sono per lo più mezzecalzette appiccicate ai sondaggi. - nopino40 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @FilippoScerra Grande delusione...vedrete i prossimi sondaggi . - JensWoelk : Grande! E tranquilla perché sicura della certezza della scienza e non in balia di sondaggi o altro - cattivamamy : Proprio per non permettergli di salire nei sondaggi ,la cattiveria più grande è proprio questa. - pdvallearno : @dibellagf Più che altro ci sarà un Governo di Destra visto i sondaggi e il fatto che il Csx avrà dimostrato (se Co… -