Pure Paolo Cannavaro protesta per l’esclusione dalla mostra

Anche Paolo Cannavaro, ex giocatore del Napoli, ha affidato ad un post social la delusione di non essere stato inserito tra i calciatori più rappresentativi del club. Forse 278 presenze con la maglia Azzurra, riportare la squadra del cuore da anni bui ad anni splendenti, vincere un trofeo dopo 22 anni di astinenza opPure essere capitano del Napoli per tanti anni, non sono validi motivi per essere semplicemente raffigurato su un pezzo dei 130 pannelli a disposizione in una stazione metro, tra l'altro a pochi passi da casa mia. Non sono dispiaciuto per non essere li? insieme agli altri né tantomeno voglio elemosinare una raffigurazione, ma sono dispiaciuto per chi si dispiace al posto mio, per chi mi contatta da giorni e si meraviglia della mia assenza…. grazie a tutti e sempre.

