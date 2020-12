Pompeo (e non solo). Ecco chi accusa Maduro di frode elettorale (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Gli Stati Uniti condannano le elezioni legislative fraudolente del 6 dicembre del regime illegittimo di Maduro. Non soddisfano alcun standard minimo di credibilità e non sono altro che un tentativo di rubare il futuro democratico del Venezuela”. Con questo tweet, il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha espresso la posizione dell’amministrazione di Donald Trump sul voto organizzato ieri dal regime venezuelano. Il processo elettorale è semplicemente una “farsa” e Washington ha fatto sapere che per questo continuerà a riconoscere il presidente del Parlamento “legittimo”, Juan Guaidó, come presidente ad interim del Paese sudamericano. “Chiediamo a tutti i Paesi di respingere questa farsa elettorale”, ha concluso Pompeo. Per il capo della diplomazia americana, “la comunità internazionale non può ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Gli Stati Uniti condannano le elezioni legislative fraudolente del 6 dicembre del regime illegittimo di. Non soddisfano alcun standard minimo di credibilità e non sono altro che un tentativo di rubare il futuro democratico del Venezuela”. Con questo tweet, il segretario di Stato americano, Mike, ha espresso la posizione dell’amministrazione di Donald Trump sul voto organizzato ieri dal regime venezuelano. Il processoè semplicemente una “farsa” e Washington ha fatto sapere che per questo continuerà a riconoscere il presidente del Parlamento “legittimo”, Juan Guaidó, come presidente ad interim del Paese sudamericano. “Chiediamo a tutti i Paesi di respingere questa farsa”, ha concluso. Per il capo della diplomazia americana, “la comunità internazionale non può ...

