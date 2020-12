Polemiche su Harry Styles a Ogni Mattina per gli scatti in abiti femminili: “Pagliacciata” (Di lunedì 7 dicembre 2020) I commenti su Harry Styles a Ogni Mattina stanno inondando i social di Polemiche. Sullo schermo sono state proiettate le immagini che mostravano l’ex One Direction in abiti femminili, riprendendo il servizio di Vogue al quale la popstar ha partecipato per lanciare un messaggio forte sul gender fluid. La scelta non è piaciuta a tutti e già nel mese di novembre il dissenso contro la campagna promossa da Vogue con Harry Styles come testimonial aveva scatenato i commenti indignati anche da una certa fazione politica. Oggi, sui social, impera lo slogan “Ogni Mattina is over party”, dove “is over party” indica un qualcosa che non è più gradito, che non verrà più considerato. A scatenare le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) I commenti sustanno inondando i social di. Sullo schermo sono state proiettate le immagini che mostravano l’ex One Direction in, riprendendo il servizio di Vogue al quale la popstar ha partecipato per lanciare un messaggio forte sul gender fluid. La scelta non è piaciuta a tutti e già nel mese di novembre il dissenso contro la campagna promossa da Vogue concome testimonial aveva scatenato i commenti indignati anche da una certa fazione politica. Oggi, sui social, impera lo slogan “is over party”, dove “is over party” indica un qualcosa che non è più gradito, che non verrà più considerato. A scatenare le ...

saintlauretn : Questa ha creato polemiche che Harry, con Taylor, con Cardi B. OOOOH MA TI PLACHI - habitrogues : RT @sunvflowhar: c’è un clima proprio pesante si creano polemiche per ogni cosa a volte evito di scrivere qualcosa per paura di essere atta… - arvthaz : RT @sunvflowhar: c’è un clima proprio pesante si creano polemiche per ogni cosa a volte evito di scrivere qualcosa per paura di essere atta… - shavdes : RT @sunvflowhar: c’è un clima proprio pesante si creano polemiche per ogni cosa a volte evito di scrivere qualcosa per paura di essere atta… - sunvflowhar : c’è un clima proprio pesante si creano polemiche per ogni cosa a volte evito di scrivere qualcosa per paura di esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche Harry Il principe Harry al telethon, causa (di nuovo) polemiche Io Donna Meghan Markle, Kate Middleton le ha “copiato” il blazer: ispirazione o vendetta?

Meghan Markle, il look della cognata Kate Middleton è identico al suo: la Duchessa di Cambridge si ispira a Meghan per una premiazione.

Harry Styles batte un record: primo uomo sulla cover di Vogue

Harry Styles ha deciso di posare per la prima volta sulla cover di Vogue. L'ex One Direction è stato il primo uomo ad essere comparso da solo ...

Meghan Markle, il look della cognata Kate Middleton è identico al suo: la Duchessa di Cambridge si ispira a Meghan per una premiazione.Harry Styles ha deciso di posare per la prima volta sulla cover di Vogue. L'ex One Direction è stato il primo uomo ad essere comparso da solo ...