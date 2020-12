Nasce il progetto Uniud solidale

Leggi su udine20

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La tranquillità economica garantita dalla condizione di lavoratori della pubblica amministrazione ha indotto alcuni dipendenti dell’Università di Udine a ritenere che fosse giusto fare qualcosa per chi il lavoro o il reddito lo ha perso.così il. Il valore del lavoro”. Il valore del lavoro. È in questa frase la sintesi delche dopo una settimana dal lancio di un sondaggio interno ha già raccolto 220 adesioni. L’idea è quella di costituire un fondoper interventi di aiuto materiale a favore di persone che si trovino in situazioni particolarmente difficili a causa della pandemia, sostenendo al tempo stesso il lavoro di piccole imprese come bar, trattorie ed altri esercizi commerciali. Ilavrà avvio già dal ...