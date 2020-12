“Mi sento male | sono terrorizzato” GF Vip | Tommaso Zorzi si lascia andare e lo rivela a Stefania Orlando

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020)ha confessato per la prima volta di essersi innamorato totalmente di Oppini, ciò continuando a nutrire rispetto assoluto nei confronti di Cristina, la fidanzata di Francesco. L’influencer ha detto che di lui gli piace tantissimo la premura che aveva nei suoi confronti e l’incredibile sensibilità dimostrata. Poi con Cristiano è entrato maggiormente nei dettagli. Quando Zia Malgy gli ha detto: “Io ho percepito che tu sei innamorato di lui”,ha confermato. Ad oggiè in crisi per averto i suoi sentimenti verso Oppini a Malgioglio. Il vippone infatti teme un (probabilissimo) confronto all”interno della casa del GF Vip. “Ammetto cheterrorizzato per cosa accadrà. Se fosse rimasto non sarei riuscito ad ammetterlo. Non ho mai provato una roba del genere ...