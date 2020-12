L' odio online lo diffonde l' algoritmo sovranista

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L'intelligenza artificiale è in grado di creare contenuti del mondo ultranazionalista, complottista, antisemita e neonazista dare come virus. Non solo: li può anche esprimere come un umanoEsclusivo: chi c’è dietro il nazista alla porta. Ecco le chat segrete della scuola dell’

L'intelligenza artificiale è in grado di creare contenuti del mondo ultranazionalista, complottista, antisemita e neonazista da diffondere come virus. Non solo: li può anche esprimere come un umano ...Il 15 dicembre la Commissione Ue presenterà una revisione delle regole europee per i servizi e i mercati digitali. Sono previste sanzioni severe per chi non rispetterà le nuove regole ...