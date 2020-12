Lazio | Eriksson applaude Inzaghi | “Non pensavo sarebbe diventato un grande allenatore Mancini? Nessuna sorpresa”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sven Goranincorona il cammino dellain Serie A e tesse le lodi dell'Italia di.Mondiali 2022, l’Italia nelle mani di De Rossi: alle 18 a Zurigo il sorteggio dei gironi di qualificazioneIl tecnico svedese in Serie A ha vinto lo Scudetto sulla panchina del club capitolino cone Simonein campo, nel corso dell'intervista concessa a "Il Messaggero", ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Roma-Sassuolo, l’ex arbitro Rocchi: “Troppe polemiche, decisioni Maresca condivisibili. Fonseca? Dico la mia”"Sono sincero, 20 anni fa non mi sarei mai aspettato che Simonecosì bravo come. Ha fatto unalavoro partendo dal settore giovanile. Non mi ...