Il dg del Ruggi D’Amato prova a difendersi | “Moduli funzionanti”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “I moduli sono. A parlare così il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria intervistato dalle telecamere di La7. Il direttore de Non è l’Arena Massimo Giletti sta infatti portando avanti l’inchiesta sui posti letto del centro covid dele perre a fare chiarezza sui numeri che l’Unità di Crisi della Regione Campania diffonde per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid in Campania. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

occhio_notizie : Il 7 dicembre del 1799 ci lasciava Ferdinando Ruggi d'Aragona#7dicembre #accaddeoggi - francescocipe : RT @nonelarena: #nonelarena Michele #Sarno: '#Conte voleva essere l'Avvocato del Popolo, io vorrei essere quello dei #Campani'. #Giletti #L… - nonelarena : #nonelarena Michele #Sarno: '#Conte voleva essere l'Avvocato del Popolo, io vorrei essere quello dei #Campani'.… - Lcagini : @nonelarena mi colpisce l'assenza di contraddittorio; sui posti letto della rianimazione del Ruggi qualsiasi aneste… - tvoggi : TRIBUNALE DEI DIRITTI DEL MALATO: SIT IN AL RUGGI PER LA SANITA’ Ampliamento dei servizi Usca e assistenza domicili… -

Ultime Notizie dalla rete : del Ruggi

A Pagani una giovane mamma - come titola il quotidiano "Il Mattino", riprendendo una notizia diffusa dall'emittente televisiva Telenuova - partorisce in casa: «Paura Covid per me e la bambina». La 25e ...StampaCovid al Ruggi: pazienti infettati – come titola il quotidiano “La Città” – in corsia. Allerta nel reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale di via San Leonardo a Salerno. I test fermano un i ...