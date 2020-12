Gazidis: «Sono convinto che la Serie A possa tornare ai vertici del calcio» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ivan Gazidis, ad del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in occasione della festa di Sant’Ambrogio patrono di Milano Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, cogliendo l’occasione per fare i migliori auguri ai milanesi per Sant’Ambrogio. Ecco le sue parole. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU MILANNEWS24.COM MILAN – «Sono convinto che la Serie A possa tornare ai vertici del calcio. Il Milan ha le maggiori potenzialità di crescita. Ne ero convinto quando ho accettato questa sfida, ne Sono più convinto oggi. Vedendo la nostra strategia, che sta prendendo forma, mi sta dando una grande soddisfazione, Sono un amante di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ivan, ad del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in occasione della festa di Sant’Ambrogio patrono di Milano Ivanha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, cogliendo l’occasione per fare i migliori auguri ai milanesi per Sant’Ambrogio. Ecco le sue parole. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU MILANNEWS24.COM MILAN – «che laaidel. Il Milan ha le maggiori potenzialità di crescita. Ne eroquando ho accettato questa sfida, nepiùoggi. Vedendo la nostra strategia, che sta prendendo forma, mi sta dando una grande soddisfazione,un amante di ...

AntoVitiello : #Gazidis: 'I successi di un club non vengono costruiti solo con giovani calciatori, servono anche elementi di esper… - Zorochan_1 : Ricordo che i tifosi Arsenal festeggiavano per l'addio di Gazidis , giusto per rimarcare che tifoserie di ritardati… - Stabile_W : @PianiMino Io ero pro Rangnick perché volevo Un cambiamento. Una cosa diversa. Invece questa cosa diversa la sta da… - fritatalover : RT @rotulefrisbie: @Domelol96 no aspetta, di cosa parla Gazidis? Quali sono le sue fonti? Non girare la frittata, negli articoli non si par… - rotulefrisbie : @Domelol96 no aspetta, di cosa parla Gazidis? Quali sono le sue fonti? Non girare la frittata, negli articoli non s… -