Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli pronti per dirsi arrivederci (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP 5 e, dopo l’uscita di Francesco Oppini, sarà la volta di Elisabetta Gregoraci che ha invece deciso di restare qualche ora in più nella casa per salutarsi anche in modo sereno con Pierpaolo Pretelli, dopo una avventura lunga quasi tre mesi che hanno condiviso insieme. Chi si aspettava grandi parole, gesti importanti a poche ore dall’uscita, si sbagliava chiaramente. Elisabetta anche in cucurio ha continuato a mantenere la sua posizione ma ha speso bellissime parole per quello che ha costruito con Pier. Il loro sarà un addio o un arrivederci? Per il momento un arrivederci, poi chissà! Ma vediamo che cosa ha detto Elisabetta Gregoraci dopo aver trascorso qualche ora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP 5 e, dopo l’uscita di Francesco Oppini, sarà la volta diche ha invece deciso di restare qualche ora in più nella casa per salutarsi anche in modo sereno con, dopo una avventura lunga quasi tre mesi che hanno condiviso insieme. Chi si aspettava grandi parole, gesti importanti a poche ore dall’uscita, si sbagliava chiaramente.anche in cucurio ha continuato a mantenere la sua posizione ma ha speso bellissime parole per quello che ha costruito con Pier. Il loro sarà un addio o un? Per il momento un, poi chissà! Ma vediamo che cosa ha dettodopo aver trascorso qualche ora ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Blonda53952257 : Allora. @GrandeFratello non possiamo perdere un pezzo da 90 come Elisabetta Gregoraci, indipercui dovreste il n 17… - GretaSmara : Stasera per noi Elisabetta Gregoraci stan account #GFVIP #gregorelli - GretaSmara : Mood della giornata sapendo che tra poche ore Elisabetta Gregoraci abbandonerà ufficialmente il gioco #GFVIP… - IsaeChia : ‘#Live – #NonelaDUrso’, #AriadnaRomero confessa: “Quando ho visto #PierpaoloPretelli a ‘#UominieDonne’ volevo morir… -