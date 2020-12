Domenica In, Mara Venier furiosa interrompe Patty Pravo e sbotta: gelo in studio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mara Venier perde la pazienza e sbotta in diretta. È successo nell’ultima puntata di Domenica In, quella andata in onda Domenica 6 dicembre: ospite in studio c’era Patty Pravo, che stava ripercorrendo la sua carriera artistica lasciandosi andare a confessioni inedite e al racconto di aneddoti privati, quando all’improvviso la conduttrice l’ha interrotta. Mara Venier si è infatti spazientita per alcuni rumori fuoricampo che da qualche minuto ormai si sentivano nitidamente in sottofondo e che stavano disturbando la chiacchierata con Patty Pravo. La conduttrice ha quindi richiamato l’attenzione ripetendo per due volte “scusate” in direzione degli autori e poi, visibilmente infastidita e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)perde la pazienza ein diretta. È successo nell’ultima puntata diIn, quella andata in onda6 dicembre: ospite inc’era, che stava ripercorrendo la sua carriera artistica lasciandosi andare a confessioni inedite e al racconto di aneddoti privati, quando all’improvviso la conduttrice l’ha interrotta.si è infatti spazientita per alcuni rumori fuoricampo che da qualche minuto ormai si sentivano nitidamente in sottofondo e che stavano disturbando la chiacchierata con. La conduttrice ha quindi richiamato l’attenzione ripetendo per due volte “scusate” in direzione degli autori e poi, visibilmente infastidita e ...

