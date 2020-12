Dayane Mello: chi è, anni, Instagram, carriera, vita privata, figlia, Grande Fratello Vip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 7 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente Dayane Mello. Conosciamola meglio… Dayane Mello: chi è, anni, carriera Dayane Mello è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia. Dayane è stata notata all’età di 16 anni da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove all’età di 17 anni ha iniziato una carriera come modella a livello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 7 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente. Conosciamola meglio…: chi è,è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia.è stata notata all’età di 16da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove all’età di 17ha iniziato unacome modella a livello ...

