Daniele Scardina pausa di riflessione con Diletta Leotta: "Ho in mente solo il ring"

Daniele Scardina, reduce dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha rivelato in una recente intervista i suoi progetti futuri. Il talent di Milly Carlucci lo ha cambiato: è più ricco emotivamente ma soprattutto ha accolto l'affetto del pubblico che gli ha manifestato tanto sostegno apprezzando i suoi modi di essere genuini e trasparenti. Fuori alla pista di Ballando Daniele ha rincontrato la sua ex fiamma Diletta Leotta e a quanto pare i due si sono ritrovati dopo l'addio della scorsa estate. Paparazzati a Roma e nei dintorni della capitale, Daniele e la conduttrice di DAZN sembrano aver ritrovato l'affiatamento perso. Gli scatti dei paparazzi pubblicati sul settimanale Vero non lasciano dubbi e confermano un feeling perso oggi più forte.

