Cosa succede al cervello nei comportamenti ripetitivi

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Allacciare i lacci delle scarpe, scrivere, camminare: la nostra mente è dominara dalle azioni elementari che costituiscono questi. Per capirestando neldurante, un team del laboratorio di Physics for Medicine di Parigi (Inserm, CRNS, ESPCI Paris-PSL) ha registrato l’attività cerebrale dei ratti mentre eseguivano episodi di stereotipi di corsa lungo una pista, utilizzando una nuova tecnica di neuroimaging coniata “ultrasuoni funzionali” (fUS). L’imaging fUS è stato sviluppato dal laboratorio per visualizzare l’attività cerebrale in tutto ilcon una risoluzione senza precedenti. Inoltre, questa tecnica non invasiva non influisce sul comportamento naturale dell’animale, consentendo ...