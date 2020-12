Canto lirico: la Masterclass di Raina Kabaivanska in concerto dal Teatro Storchi (Di lunedì 7 dicembre 2020) ... Fondazione di Modena, Fondazione Teatro Comunale e Istituto Superiore di Studi Musicali 'Vecchi - Tonelli', sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.modenabelCanto.it a partire dalle ore 18. Leggi su modenatoday (Di lunedì 7 dicembre 2020) ... Fondazione di Modena, FondazioneComunale e Istituto Superiore di Studi Musicali 'Vecchi - Tonelli', sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.modenabel.it a partire dalle ore 18.

Saranno gli allievi di Raina Kabaivanska i protagonisti del concerto in programma giovedì 10 dicembre al Teatro Storchi. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia il concerto, promosso da Moden ...

Lirica sul web

