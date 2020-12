Brexit | “l’ultimo lancio dei dadi”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Altro giro, altra corsa. L’ultima? Quando manca meno di un mese alla fine del periodo di transizione, fissata al 31 dicembre, al via nuovo round negoziale per raggiungere n accordo commerciale post-tra Regno Unito e Unione Europea. Dopo giorni di colloqui a Londra, i negoziati si spostano a Bruxelles per quello che il Governo britannico ha definitodei. Il capo negoziatore britannico, Frost, è arrivato a Bruxelles per ricominciare a trattare con i negoziatori della controparte e soprattutto con Micheal Barnier. “Lavoreremo davvero duro per cercare di arrivare a un accordo”, ha detto al suo arrivo alla stazione, sceso dal treno Eurostar in arrivo da Londra, ai giornalisti che lo stavano aspettando. “Non vediamo l’ora di incontrare i nostri colleghi europei”. Tra i nodi da ...