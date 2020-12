VIDEO Incidente Leclerc, GP Sakhir F1: butta fuori Perez e Verstappen! (Di domenica 6 dicembre 2020) Il primo giro del GP del Sakhir 2020 ha regalato subito un colpo di scena e ha rimescolato le carte in tavola per quanto riguarda la vittoria nella penultima tappa del Mondiale F1, in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Charles Leclerc scattava dalla quarta posizione al volante della Ferrari, il suo spunto non è stato dei migliori ma dopo poche curve era comunque buon quinto alle spalle di Sergio Perez. Alla seconda staccata importante di una tornata che si completa in appena 53 secondi, il monegasco ha frenato duramente ed è andato a tamponare l’incolpevole messicano della Racing Point, il quale stava già affrontando la curva. Il contatto tra Charles Leclerc e Sergio Perez ha mandato in confusione anche Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha dovuto allargare la propria traiettoria per ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Il primo giro del GP del2020 ha regalato subito un colpo di scena e ha rimescolato le carte in tavola per quanto riguarda la vittoria nella penultima tappa del Mondiale F1, in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Charlesscattava dalla quarta posizione al volante della Ferrari, il suo spunto non è stato dei migliori ma dopo poche curve era comunque buon quinto alle spalle di Sergio. Alla seconda staccata importante di una tornata che si completa in appena 53 secondi, il monegasco ha frenato duramente ed è andato a tamponare l’incolpevole messicano della Racing Point, il quale stava già affrontando la curva. Il contatto tra Charlese Sergioha mandato in confusione anche Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha dovuto allargare la propria traiettoria per ...

Di seguito il VIDEO dell’incidente di Charles Leclerc al GP del Sakhir, col pilota della Ferrari che ha buttato fuori Max Verstappen e Sergio Perez.

Partenza F1 GP Sakhir 2020: disastro Leclerc, incidente anche per Verstappen (VIDEO)

La partenza del Gran Premio di Sakhir, penultima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Disastro al via per Charles Leclerc che nel tentativo di superare Sergio Perez entra in collisione con la Racing ...

