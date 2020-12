Verona | Dimarco | «Questo pareggio ci va un po’ stretto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ilpareggia in casa contro il Cagliari, una rimonta subita cheha commentato inmodo. Le sue parole Federicoattraverso i propri social ha espresso i propri pensieri dopo ilper 1-1 del suocontro il Cagliari. LAVORARE – «Abbiamo dato tutto fino all’ultimo secondo.ci va un po’però è un piccolo passo in avanti che deve spronarci a lavorare con ancora più fame». Abbiamo dato tutto fino all’ultimo secondo.ci va un po’però è un piccolo passo in avanti che deve spronarci a lavorare con ancora più fame.@HellasFC ??#hellascagliari #serieA ...