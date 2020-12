Verona Cagliari 0-0 LIVE: annullato il gol di Di Carmine (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Hellas Verona e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Bentegodi”, Verona e Cagliari si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Cagliari 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 12:30. ORE 12:10 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita. ORE 12:27– Le due compagini fanno il loro ingresso in campo in attesa del fischio d’inizio. ORE 12:30 – È cominciata la decima giornata di Serie A al Bentegodi tra Hellas Verona e Cagliari. 4? Punizione per il Cagliari – Per un fallo ai danni di Zappa, Manganiello assegna una ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Hellas: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Bentegodi”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 12:30. ORE 12:10 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita. ORE 12:27– Le due compagini fanno il loro ingresso in campo in attesa del fischio d’inizio. ORE 12:30 – È cominciata la decima giornata di Serie A al Bentegodi tra Hellas. 4? Punizione per il– Per un fallo ai danni di Zappa, Manganiello assegna una ...

