Prandelli: “Con il Genoa ci giochiamo molto ma non è decisiva. Cutrone? Se lo chiede può andare via” (Di domenica 6 dicembre 2020) Domani sera la 10^ giornata di Serie A si concluderà con la sfida Fiorentina-Genoa. Una gara delicata, tra due squadre in netta difficoltà. Cesare Prandelli, in conferenza stampa, dopo aver recuperato dal Covid, ha parlato della partita: “Quella col Genoa sarà una partita determinante e importante. La vogliamo giocare da Fiorentina, con lucidità durante tutti i 90 minuti. Ci siamo preparati questa settimana per ottenere la vittoria. Paura? Abbiamo affrontato la paura, i giocatori l’hanno analizzata e capita in questi giorni. La partita di domani non è da vita o morte, non mi piace questo concetto. Sarà però una gara molto importante per il nostro campionato. Ho già detto che il nostro obiettivo è arrivare quanto prima a 40 punti, dovremo riuscirci da Fiorentina”. Sul Covid: “La società mi ha messo a disposizione ogni ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Domani sera la 10^ giornata di Serie A si concluderà con la sfida Fiorentina-. Una gara delicata, tra due squadre in netta difficoltà. Cesare, in conferenza stampa, dopo aver recuperato dal Covid, ha parlato della partita: “Quella colsarà una partita determinante e importante. La vogliamo giocare da Fiorentina, con lucidità durante tutti i 90 minuti. Ci siamo preparati questa settimana per ottenere la vittoria. Paura? Abbiamo affrontato la paura, i giocatori l’hanno analizzata e capita in questi giorni. La partita di domani non è da vita o morte, non mi piace questo concetto. Sarà però una garaimportante per il nostro campionato. Ho già detto che il nostro obiettivo è arrivare quanto prima a 40 punti, dovremo riuscirci da Fiorentina”. Sul Covid: “La società mi ha messo a disposizione ogni ...

