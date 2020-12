Pericolo valanghe sulle Dolomiti e il fiume Panaro rompe gli argini | evacuazioni nel Modenese

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il maltempo preoccupa moltissimo in questi giorni.di Sesto, come anchetra la Marmolada e Fiera di Primiero ilè "molto forte" (grado 5 di 5). Nel ...

Agenzia_Ansa : Pericolo valanghe molto forte sulle Dolomiti di Sesto. Già caduti 140 cm di neve, attesi altri 110 cm. Il #maltempo… - Agenzia_Ansa : Il fiume #Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese #maltempo #ANSA - VaniaDelli : RT @Agenzia_Ansa: Il fiume #Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese #maltempo #ANSA - Susy_1968 : RT @Agenzia_Ansa: Il fiume #Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese #maltempo #ANSA - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: Il fiume #Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese #maltempo #ANSA -

Chiusa per pericolo valanghe la SS 46 del Monte Pasubio – diramazione Ossario in alta Vallarsa. Chiusa per allagamento la SS 12 del Brennero, tratto comunale a sud dell’abitato di Rovereto, deviazioni ...Il maltempo continua a flagellare l'Italia. E' stata diramata un'allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta arancione su Emilia-Rom ...