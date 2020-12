Pallamano | Serie A 2020 | Conversano pareggia contro Siena e viene raggiunto da Sassari

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) Giornata numero 14 nellaA dimaschile, che ha visto disputarsi solamente tre partite, a causa di vari rinvii per casi di Covid-19 all’interno di molte società, ma che ha visto comunque un grande spettacolo, soprattutto al PalaEstra di, dove la Ego padrona di casa ha perso Pablo Marrochi al 19? per squalifica, ma disputando una grande partita al cospetto della capolista. Match tiratissimo e dalle mille emozioni, in cui i toscani hanno rincorso per la maggior parte del tempo, mancando però proprio sulla sirena il gol vittoria, costringendo però i pugliesi a perdere un punto preziosissimo, venendo raggiunti dalla Raimondin vetta alla classifica. Sardi vittoriosi nel posticipol’Alperia Merano per 29-25. A chiudere il ...