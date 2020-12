Millwall, i tifosi fischiano il Black Lives Matter (Di domenica 6 dicembre 2020) Ci sono diversi cartelli all'interno dello stadio Den che ricordano agli spettatori "è un reato usare un linguaggio o comportamenti razzisti, se lo fate rischiate l'arresto", ma la maggioranza dei ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 dicembre 2020) Ci sono diversi cartelli all'interno dello stadio Den che ricordano agli spettatori "è un reato usare un linguaggio o comportamenti razzisti, se lo fate rischiate l'arresto", ma la maggioranza dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Millwall tifosi Giocatori in ginocchio contro il razzismo, ma i tifosi Millwall fischiano: la condanna della Federcalcio inglese DerbyDerbyDerby Giocatori in ginocchio contro il razzismo, ma i tifosi Millwall fischiano: la condanna della Federcalcio inglese

La Federcalcio inglese ha condannato i tifosi del club londinese del Millwall per aver fischiato mentre i giocatori della loro squadra e gli ospiti del Derby County si sono inginocchiati prima della p ...

Al momento del calcio d'inizio, i tifosi del Millwall hanno fischiato i giocatori mentre si inginocchiavano in onore di Black Lives Matter.

La Federcalcio inglese ha condannato i tifosi del club londinese del Millwall per aver fischiato mentre i giocatori della loro squadra e gli ospiti del Derby County si sono inginocchiati prima della partita. Al momento del calcio d'inizio, i tifosi del Millwall hanno fischiato i giocatori mentre si inginocchiavano in onore di Black Lives Matter.