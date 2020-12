Mes | D' Uva | ' M5S che hanno firmato lettera non voteranno contro risoluzione' 2

(Di domenica 6 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Mercoledì -ricorda poi D'Uva- non si vota su utilizzo Mes, si fa speculazione su questo voto di mercoledì. Con gli alleati di governo abbiamo sempre trovato un punto di caduta, lo troveremo anche questa volta In tutto questo chi svolge un ruolo fondamentale è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che riesce a fare sintesi tra forze politiche diverse".

marattin : Mi chiedo come mai @SkyTG24 consenta a Francesco D’Uva (M5S) di affermare che se accediamo al Mes sanitario “poi ci… - maxxxks : RT @braveheartmmt: D'Uva , 5s, scandaloso sul Mes e sulla sua riforma a Sky TG24, semplicemente vergognoso. Proprio lui, che con Molinari… - Giovaguerrato : RT @braveheartmmt: D'Uva , 5s, scandaloso sul Mes e sulla sua riforma a Sky TG24, semplicemente vergognoso. Proprio lui, che con Molinari… - IacoC2 : RT @braveheartmmt: D'Uva , 5s, scandaloso sul Mes e sulla sua riforma a Sky TG24, semplicemente vergognoso. Proprio lui, che con Molinari… - VengoDiMongo : RT @marattin: Mi chiedo come mai @SkyTG24 consenta a Francesco D’Uva (M5S) di affermare che se accediamo al Mes sanitario “poi ci pongono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Uva

Fortune Italia

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ci sono delle persone che hanno firmato questa lettera per dire a noi non piace questa riforma del Mes: sono parlamentari e hanno tutto il diritto di farlo, ma non signific ...Lo ha detto il deputato questore di M5s, Francesco D'Uva, a Sky tg24, rispondendo a una domanda sul voto sulla riforma del Mes di mercoledi' prossimo, e sulle conseguenze di un eventuale voto negativo ...