LIVE Slittino, Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: iniziata la gara, fra poco Felderer e Gufler (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41 Nikolajev è ultimo ad oltre due secondi dalla testa. Nel finale di gara il bosniaco commette un errore evidente e rimane in pista con un miracolo. 9.39 Staudinger si piazza al comando con 0.158 di vantaggio su Tarnawski. Prova in crescendo per il britannico che accusa qualcosa in fase di spinta, ma mette il turbo nella seconda parte. 9.37 Nettamente dietro il classe ’98 Lejsek. Ritardo di tre decimi e mezzo da Tarnawski. 9.35 56.263 il tempo del 21enne polacco, adesso il ceco Lejsek. 9.34 Fra pochi istanti si parte. Il primo al cancelletto sarà il polacco Tarnawski. 9.32 Numerosi sono gli outsider che possono recitare un ruolo da protagonisti in questa prova: Roman Repilov vorrà reagire dopo il magro bottino di Innsbruck, stesso discorso per l’altro russo, Semen Pavlichenko. Da monitorare ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.41 Nikolajev è ultimo ad oltre due secondi dalla testa. Nel finale diil bosniaco commette un errore evidente e rimane in pista con un miracolo. 9.39 Staudinger si piazza al comando con 0.158 di vantaggio su Tarnawski. Prova in crescendo per il britannico che accusa qualcosa in fase di spinta, ma mette il turbo nella seconda parte. 9.37 Nettamente dietro il classe ’98 Lejsek. Ritardo di tre decimi e mezzo da Tarnawski. 9.35 56.263 il tempo del 21enne polacco, adesso il ceco Lejsek. 9.34 Fra pochi istanti si parte. Il primo al cancelletto sarà il polacco Tarnawski. 9.32 Numerosi sono gli outsider che possono recitare un ruolo da protagonisti in questa prova: Roman Repilov vorrà reagire dopo il magro bottino di Innsbruck, stesso discorso per l’altro russo, Semen Pavlichenko. Da monitorare ...

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 6 dicembre. Si avvia a conclusione il weekend riservato alle d ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo maschile di Altenberg (Germania), seconda tappa della Coppa del Mondo maschile di slittino 2020-2021. In casa Italia, i riflettor ...

