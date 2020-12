Libri: Premio Bancarellino, due vincitori per la 63sima edizione (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Due vincitori per la 63esima edizione del Premio Bancarellino, destinato ai Libri per ragazzi. Hanno vinto a pari merito "Darkness" (Dea Planeta) di Lorenzo Patrignani e "Eterni secondi" (Einaudi Ragazzi) di Rosario Esposito La Rossa. La cerimonia di proclamazione da Pontremoli (Massa Carrara) si è tenuta sui social e in streaming a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid. Hanno votato gli studenti di 150 scuole distribuite in tutt'Italia che hanno aderito all'iniziativa della Fondazione Città del Libro per il 'Progetto Lettura'. Sono state cinque le opere selezionate che si sono contese il Premio Bancarellino 2020. Il Premio si sarebbe dovuto svolgere nel maggio scorso ma il virus ha rallentato la macchina ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Dueper la 63esimadel, destinato aiper ragazzi. Hanno vinto a pari merito "Darkness" (Dea Planeta) di Lorenzo Patrignani e "Eterni secondi" (Einaudi Ragazzi) di Rosario Esposito La Rossa. La cerimonia di proclamazione da Pontremoli (Massa Carrara) si è tenuta sui social e in streaming a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid. Hanno votato gli studenti di 150 scuole distribuite in tutt'Italia che hanno aderito all'iniziativa della Fondazione Città del Libro per il 'Progetto Lettura'. Sono state cinque le opere selezionate che si sono contese il2020. Ilsi sarebbe dovuto svolgere nel maggio scorso ma il virus ha rallentato la macchina ...

Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Due vincitori per la 63esima edizione del Premio Bancarellino, destinato ai libri per ragazzi. Hanno vinto a pari merito "Darkness" (Dea Planeta) di Lorenzo Patrignani e ...

