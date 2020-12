Highlights e gol Sampdoria-Milan 1-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la decima giornata del campionato di-21. Vittoria sofferta ma meritata per ilche a Marassi prosegue la propria striscia positiva. Con una rete di Kessie su rigore e un gol di Castillejo, i rossoneri sbancano il Ferraris soffrendo nel finale sul gol dei blucerchiati a firma di Ekdal. TABELLINO E PAGELLE –1-2 SportFace.

gemin_steven98 : RT @SkySport: ? Castillejo, gol al primo pallone toccato ?? Lo spagnolo entra e firma il 2-0 dopo 34 secondi ? Il Milan batte la Samp e tor… - adji_wishnu : RT @SkySport: ? Castillejo, gol al primo pallone toccato ?? Lo spagnolo entra e firma il 2-0 dopo 34 secondi ? Il Milan batte la Samp e tor… - SkySport : ? Castillejo, gol al primo pallone toccato ?? Lo spagnolo entra e firma il 2-0 dopo 34 secondi ? Il Milan batte la… - Italia_Notizie : Highlights della Serie A: il Milan soffre ma vince, quattro gol per il Napoli - lastminutesnews : RT @Network_Easy: Intervista Pioli post Sampdoria-Milan 1-2: SerieA #Sampdoria #Milan #Pioli Intervista Pioli post Sampdoria-Milan 1-2. Sam… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Le azioni salienti di Verona-Cagliari 1-1: il video del pareggio dei rossoblù al Bentegodi. Primo gol in Serie A per il rossoblù Marin ...L'attaccante italiano firma il suo quinto gol in sei presenze in Ligue 1, il francese raggiunge le 100 reti con il Psg ...