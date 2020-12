Hakimi, doppietta con dedica al compagno Abarhoun, morto i giorni scorsi (Di domenica 6 dicembre 2020) E’ stata la serata dell’Inter e di Hakimi. L’esterno marocchino con la sua doppietta è stato il trascinatore dei nerazzurri contro il Bologna. Hakimi ha dedicato la doppietta ad una persona speciale. Il giocatore ha alzato la maglietta facendo vedere sotto una dedica all’amico Abarhoun, compagno di Nazionale marocchina, morto nei giorni scorsi. Su Instagram, Hakimi ha così scritto: “Felice per la vittoria e per i due gol segnati. È per te Mohamed Abarhoun“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Achraf Hakimi (@achrafHakimi) Foto: Instagram Hakimi L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) E’ stata la serata dell’Inter e di. L’esterno marocchino con la suaè stato il trascinatore dei nerazzurri contro il Bologna.hato laad una persona speciale. Il giocatore ha alzato la maglietta facendo vedere sotto unaall’amicodi Nazionale marocchina,nei. Su Instagram,ha così scritto: “Felice per la vittoria e per i due gol segnati. È per te Mohamed“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Achraf(@achraf) Foto: InstagramL'articolo ...

