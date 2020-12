Emiliano chiede zona arancione per Foggia, Bat e Murgia (Di domenica 6 dicembre 2020) Bat, Foggia e Murgia (parte dell’area metropolitana di Bari) potrebbero tornare a essere zona arancione sulla base di un’ordinanza del governatore Michele Emiliano. L’ipotesi si fa più concreta a poche ore dall’entrata in vigore della zona gialla prevista per tutta la regione dall’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. È lo stesso Emiliano ad annunciare la possibilità di un provvedimento più restrittivo da parte sua. “La classificazione come zona gialla della Puglia in base agli indicatori e agli algoritmi messi a punto dal governo potrebbe non offrire sufficienti garanzie per la tenuta di alcuni territori”, riconosce il presidente. “Ecco perché – scrive – siamo al lavoro con Pier Luigi Lopalco, Vito Montanaro, Lucia ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 6 dicembre 2020) Bat,(parte dell’area metropolitana di Bari) potrebbero tornare a esseresulla base di un’ordinanza del governatore Michele. L’ipotesi si fa più concreta a poche ore dall’entrata in vigore dellagialla prevista per tutta la regione dall’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. È lo stessoad annunciare la possibilità di un provvedimento più restrittivo da parte sua. “La classificazione comegialla della Puglia in base agli indicatori e agli algoritmi messi a punto dal governo potrebbe non offrire sufficienti garanzie per la tenuta di alcuni territori”, riconosce il presidente. “Ecco perché – scrive – siamo al lavoro con Pier Luigi Lopalco, Vito Montanaro, Lucia ...

