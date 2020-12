Dpcm Natale: le Faq su spostamenti, anziani soli e seconde case. Cosa cambia in Lombardia (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dicembre 2020 - Nonni separati da figli e nipoti dal confine geografico di Comuni differenti, coppie che vivono lontano, figli che studiano o lavorano all'estero. In una parola famiglie ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dicembre 2020 - Nonni separati da figli e nipoti dal confine geografico di Comuni differenti, coppie che vivono lontano, figli che studiano o lavorano all'estero. In una parola famiglie ...

LegaSalvini : PORRO SBUGIARDA CONTE: “MA NON DOVEVAMO ESSERE LIBERI A NATALE?”, COSA DICEVA LO SCORSO DPCM - Linkiesta : Da qualunque parte la si guardi, è difficile capire su cosa poggi la baldanza di Giuseppe #Conte. L'esecutivo non h… - Agenzia_Ansa : 'Il giorno di #Natale rischiamo un disastro umano e sociale, il divieto di spostamenti tra i comuni non ha senso ,… - dracul473 : RT @IlariaBifarini: Ma guarda oggi 564 morti, dopo il picco massimo di 993 riscontrato solo tre giorni fa, per pura coincidenza il giorno d… - kiccar77 : RT @FulvioPaglia: In pratica si possono comprare i regali di Natale, ma per scambiarli bisogna lanciarseli. #Dpcm -