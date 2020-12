VIDEO F1 | GP Sakhir 2020 | Mario Isola torna dopo il Covid | Wolff e Steiner si scansano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Non sono mancate le risate durante la conferenza stampa dei team principal in occasione del Gran Premio del, penultima fatica del Mondiale di F1. Il nostro Günther(Haas) e l’austriaco Toto(Mercedes) erano presenti davanti ai giornalisti insieme a, responsabile Pirelli per la massima formula. I due team principal si sono spostati all’inizio dell’intervento del portavoce della casa milanese, assente nell’ultimo fine settimanaaver contratto il Coronavirus. Ricordiamo infatti cheha dovuto rinunciare alla prima delle due competizioni diesser risultato positivo al termine del GP di Turchia, svolto ad Istambul lo scorso mese.F1: ...

SkySportF1 : .@RGrosjean attualmente in ospedale per accertamenti: foto e video dell'incidente #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - __cuzzandraaa : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. - vettealatte : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. - AnjaCL16 : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. - mart16na : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sakhir

Una prestazione magica alla prima uscita in Q3 concede a Charles Leclerc la seconda fila nel GP di Sakhir. Il monegasco, che partirà, dalla quarta postazione in griglia, si è detto soddisfatto per qua ...Simpatico siparietto durante la conferenza stampa del GP di Sakhir di Formula 1, penultimo appuntamento del Mondiale 2020 in corso in Bahrain, con ...