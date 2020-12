**Mes: Zingaretti, 'è linea credito molto vantaggiosa'** (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Secondo me è più una battaglia ideologica che riguarda il passato, perché il Mes è una linea di credito molto vantaggiosa per finanziare la sanità pubblica italiana e per molti aspetti conviene prendere queste risorse. Il dibattito è aperto e credo non debba essere ideologico come in passato, ma deve guardare alle opportunità di ammodernamento del nostro Ssn". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Live in' su SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Secondo me è più una battaglia ideologica che riguarda il passato, perché il Mes è unadiper finanziare la sanità pubblica italiana e per molti aspetti conviene prendere queste risorse. Il dibattito è aperto e credo non debba essere ideologico come in passato, ma deve guardare alle opportunità di ammodernamento del nostro Ssn". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a 'Live in' su SkyTg24.

Ultime Notizie dalla rete : **Mes Zingaretti **Mes: Zingaretti, 'è linea credito molto vantaggiosa'** - Sardiniapost.it SardiniaPost Conte alla maggioranza: “Risultati in Ue non possono non favorire coesione”. E Franceschini: “Alleanza Pd-M5s è inesorabile”

Per la maggioranza è arrivato il momento della “coesione”. Il richiamo (o appello) è arrivato da Giuseppe Conte, ma anche dal fronte Pd con Nicola Zingaretti e Dario Franceschini riuniti in diretta st ...

De Luca e Zingaretti sono ormai pappa e ciccia, cosa significherà ciò per il futuro della Campania?

Il Mes ed i 209 miliardi di euro che l’Europa mette a disposizione del nostro paese sono la causa della rottura di questa massa parlamentare eterogenea e fragile allo stesso tempo. Non si sa come andr ...

