Maradona, parte la guerra per l’eredità: ecco chi ha escluso dal testamento (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo fonti giudiziarie, le prime due cause legate all’eredità di Maradona sono state già presentate dalle figlie Jana e Dalma. A lanciare lo scoop è il quotidiano argentino La Nación: Dalma e Giannina, figlie di Diego Armando Maradona, e la sua ex moglie Claudia, sarebbero state escluse dal testamento e, quindi, estromesse dall’eredità, stimata in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo fonti giudiziarie, le prime due cause legate aldisono state già presentate dalle figlie Jana e Dalma. A lanciare lo scoop è il quotidiano argentino La Nación: Dalma e Giannina, figlie di Diego Armando, e la sua ex moglie Claudia, sarebbero state escluse dale, quindi, estromesse dal, stimata in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

robertosaviano : Come posso spiegare a chi non è di Napoli cosa è stato #Maradona per noi? Ci ho provato ieri sera a @chetempochefa.… - chetempochefa : 'In molti mi chiedono cosa abbia significato Maradona per me.E' stato la mia infanzia, gran parte dei momenti felic… - chetempochefa : 'Maradona è stato la mia infanzia, gran parte dei momenti felici passati con mio padre li devo a lui. Sarà sempre l… - raimondogiusto : @VanityFairIt da vostro accanito lettore avrei evitato le 2 paginette su Maradona.Tanto per sparlarne avrei lasciat… - andrea_maccagni : @JuventusFCWomen Vergognoso gli insulti alle ragazze dopo il rigore da parte della panchina dei Napulegni. Si disti… -