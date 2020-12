“La loro prima volta...”. Striscia, agguato-Ricci su Ficarra e Picone: in onda manda questo, impressionante | Video (Di sabato 5 dicembre 2020) Ficarra e Picone sono giunti alla loro ultima puntata di Striscia la Notizia, che andrà in onda sabato 5 dicembre. Da lunedì dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci torneranno Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: curiosamente i due comici siciliani avevano preso proprio il loro posto quindici anni fa. Striscia ha deciso di rendere loro omaggio pubblicando un Video sul sito e sui social prima dell'ultima puntata: “Chi si ricorda la loro prima volta dietro al bancone?”, ha chiesto il tg satirico al suo pubblico, che aveva visto Ficarra e Picone esordire il 25 aprile 2005. “Sono trascorsi 15 anni, nel nostro lavoro ogni tanto ci sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020)sono giunti allaultima puntata dila Notizia, che andrà insabato 5 dicembre. Da lunedì dietro al bancone del tg satirico di Antoniotorneranno Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: curiosamente i due comici siciliani avevano preso proprio ilposto quindici anni fa.ha deciso di rendereomaggio pubblicando unsul sito e sui socialdell'ultima puntata: “Chi si ricorda lavolta dietro al bancone?”, ha chiesto il tg satirico al suo pubblico, che aveva vistoesordire il 25 aprile 2005. “Sono trascorsi 15 anni, nel nostro lavoro ogni tanto ci sta ...

