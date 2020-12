La Juve ribalta il Torino all’ultimo | decide Bonucci all’89’

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 6 dicembre 2020) Vince all'ultimo, in rimonta, lantus, portando a casa i tre punti nel derby della Mole. E così ilesce dallo Stadium sconfitto per 2-1. La squadra di Pirlo sale a quota 20, formazione di Giampaolo (terz’ultima a 6 punti) che spreca una grande occasione buttandosi via quasi sotto il traguardo dopo aver giocato un’ottima gara. Bianconeri colpiti a freddo da Nkoulou, che su angolo sfrutta un rimpallo tra Meitè e Bentancur e insacca da distanza ravvicinata (9').Vale un gol segnato la super parata con cui Szczesny al 14' nega il raddoppio a Zaza, presentatosi tutto solo davanti al portiere polacco. Sterile il palleggio della, mai pericolosa (tiro Dybala centrale, nessun problema per Sirigu) e troppo allegra dietro, esposta più di una volta alle veloci ripartenze granata (la più nitida sprecata da Linetty). Prima ...