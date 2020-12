Inter, incubo Eriksen: entra nel recupero e non festeggia con i compagni – FOTO (Di domenica 6 dicembre 2020) Christian Eriksen non festeggia insieme ai compagni la vittoria dell’Inter sul Bologna: il centrocampista rientra subito negli spogliatoi – FOTO Continua l’incubo nerazzurro per Christian Eriksen, che non ha gradito il suo ingresso in campo nel recupero della sfida tra Inter e Bologna. Il centrocampista danese, anziché festeggiare la vittoria con i compagni, è rientrato immediatamente negli spogliatoi al triplice fischio. Il rapporto con il tecnico Antonio Conte è ai ferri corti ormai da tempo. Al fischio finale, Eriksen torna da solo subito negli spogliatoi mentre i compagni si abbracciano a centrocampo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Christiannoninsieme aila vittoria dell’sul Bologna: il centrocampista risubito negli spogliatoi –Continua l’nerazzurro per Christian, che non ha gradito il suo ingresso in campo neldella sfida trae Bologna. Il centrocampista danese, anzichére la vittoria con i, è rito immediatamente negli spogliatoi al triplice fischio. Il rapporto con il tecnico Antonio Conte è ai ferri corti ormai da tempo. Al fischio finale,torna da solo subito negli spogliatoi mentre isi abbracciano a centrocampo ...

reyeshades : ho sempre amato eriksen e vedere che la sua esperienza all’inter sia un incubo mi fa davvero male. - McVirga86 : Inter vs 3-5-2 a specchio! Il mio incubo #InterBologna - demixlittlemix : “Gagliardini fondamentale, l’Inter pensa al prolungamento” sta facendo bene ma se è un incubo svegliatevi perché n… - NicoloRubeis : RT @masterx_iulm: #ChampionsLeague, gli intrecci per le italiane. Incubo biscotto per l'#Inter. I nerazzurri devono battere lo #Shakhtar e… - masterx_iulm : #ChampionsLeague, gli intrecci per le italiane. Incubo biscotto per l'#Inter. I nerazzurri devono battere lo… -