F1 sakhir Leclerc | ' Quarto tempo davvero inatteso | voglio crederci'

(Di sabato 5 dicembre 2020) Un giro perfetto ha consentito a Charlesdi portare la sua Ferrari in seconda fila dopo le qualifiche del GP di, con un bellissimo 4°. Dimostrazione di vera classe da parte del ...

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota finlandese scatterà per ...Valtteri Bottas ha conquistato la pole position nel GP di Sakhir. Prima fila in carriera per George Russell, chiamato dalla Mercedes a sostituire Lewis Hamilton positivo al Covid. Grande prestazione p ...