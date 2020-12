F1, George Russell e una pole sfiorata per un soffio. Ma in gara può giocarsela con Bottas per la vittoria (Di sabato 5 dicembre 2020) George Russell conquista la prima fila al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale 2020. Il britannico, pilota designato per rimpiazzare il connazionale Lewis Hamilton, assente dopo esser risultato positivo al Coronavirus, ha completato la qualifica con un gap di 26 millesimi dal finnico Valtteri Bottas, autore della pole-position. Russell ha confermato la sua velocità e non ha deluso le attese in una sessione tiratissima fino all’ultimo passaggio. L’inglese, regolarmente iscritto al Mondiale di F1 con la WIlliams, dovrà gestire la pressione nella giornata di domani in una competizione molto particolare. Per la prima volta in carriera George partirà dalla seconda casella dello schieramento. I tanti giri da percorrere saranno un’importante sfida ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)conquista la prima fila al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale 2020. Il britannico, pilota designato per rimpiazzare il connazionale Lewis Hamilton, assente dopo esser risultato positivo al Coronavirus, ha completato la qualifica con un gap di 26 millesimi dal finnico Valtteri, autore della-position.ha confermato la sua velocità e non ha deluso le attese in una sessione tiratissima fino all’ultimo passaggio. L’inglese, regolarmente iscritto al Mondiale di F1 con la WIlliams, dovrà gestire la pressione nella giornata di domani in una competizione molto particolare. Per la prima volta in carrierapartirà dalla seconda casella dello schieramento. I tanti giri da percorrere saranno un’importante sfida ...

