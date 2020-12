Detto Fatto torna in onda, ma ci sarà Bianca Guaccero? La sua sostituta (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Detto Fatto torna in onda? La conduttrice Bianca Guaccero potrebbe essere sostituita, dai vertici Rai è trapelato anche un possibile nome. Detto Fatto tornerà in onda presto? La conduttrice Bianca Guaccero rischia il posto; potrebbe essere sostituita e dai vertici Rai trapela un possibile nome. Cosa succederà al programma di Rai due? Il famigerato sketch Leggi su youmovies (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in? La conduttricepotrebbe essere sostituita, dai vertici Rai è trapelato anche un possibile nome.tornerà inpresto? La conduttricerischia il posto; potrebbe essere sostituita e dai vertici Rai trapela un possibile nome. Cosa succederà al programma di Rai due? Il famigerato sketch

matteorenzi : Al Premier ho detto: rilancia sulla politica, non aver paura di una squadra forte. Gli ho suggerito di incoraggiare… - stanzaselvaggia : Consigliere e capogruppo Lega provincia di Livorno. Direi che il tutorial di Detto Fatto al confronto è robetta. - HuffPostItalia : 'Detto Fatto' viene sospeso, ma poi va in replica la puntata della sfilata in lingerie - iambianca89 : Lo ama come un amico ha detto non ho detto cose a miei amici stretti come ho fatto con lui lo ha paragonato a suoi… - Tino44588447 : RT @carloalberto: Volevo confessare che ieri @PieroSansonetti mi ha fatto ridere quando, dopo un’intervista nella quale il Ministro degli E… -