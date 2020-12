Brexit niente accordo: ora colloqui Johnson – Von der Leyen (Di sabato 5 dicembre 2020) Brexit niente accordo. I negoziati sul futuro accordo commerciale che dovrà regolare i rapporti tra Unione Europea e Regno Unito post Brexit sono stati sospesi venerdì sera per “significative divergenze”. Ora la palla passa al primo ministro britannico Boris Johnson e al presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Oggi pomeriggio si riuniranno per Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020). I negoziati sul futurocommerciale che dovrà regolare i rapporti tra Unione Europea e Regno Unito postsono stati sospesi venerdì sera per “significative divergenze”. Ora la palla passa al primo ministro britannico Borise al presidente della Commissione europea Ursula Von der. Oggi pomeriggio si riuniranno per

Brexit niente accordo. Ora la palla passa al premier britannico Boris Johnson e al presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

E' ancora stallo: "Non ci sono le condizioni per un accordo", dicono dopo una settimana di intensi negoziati a Londra, Michel Barnier e David Frost ...

E' ancora stallo: "Non ci sono le condizioni per un accordo", dicono dopo una settimana di intensi negoziati a Londra, Michel Barnier e David Frost ...