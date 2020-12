Zack Snyder's Justice League arriverà su HBO Max prima del previsto? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il CEO di WarnerMedia ha collocato l'uscita di Zack Snyder's Justice League tra pochi mesi, e i fan di Zack Snyder si preparano a un inizio di nuovo anno col botto. Zack Snyder's Justice League potrebbe essere disponibile in streaming su HBO Max prima del previsto. L'anticipazione arriva dal CEO di WarnerMedia Jason Kilar che ha parlato del futuro della piattaforma streaming. Solo poche ore fa, con una strategia senza precedenti, Warner Bros. ha annunciato che tutti i suoi film del 2021, tra cui Dune e The Matrix 4, verranno distribuiti in contemporanea su HBO Max e in sala imitando la strategia inaugurata da Wonder Woman 1984 questo natale. Quanto a Zack ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il CEO di WarnerMedia ha collocato l'uscita di'stra pochi mesi, e i fan disi preparano a un inizio di nuovo anno col botto.'spotrebbe essere disponibile in streaming su HBO Maxdel. L'anticipazione arriva dal CEO di WarnerMedia Jason Kilar che ha parlato del futuro della piattaforma streaming. Solo poche ore fa, con una strategia senza precedenti, Warner Bros. ha annunciato che tutti i suoi film del 2021, tra cui Dune e The Matrix 4, verranno distribuiti in contemporanea su HBO Max e in sala imitando la strategia inaugurata da Wonder Woman 1984 questo natale. Quanto a...

