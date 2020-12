Ue | l’eurodeputata ungherese | “Basta ingerenze da Bruxelles | vogliono punirci perchè siamo conservatori”

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Non vogliamo che un’istituzione dell’Unione Europea ci possa punire per i nostri principi conservatori con la scusa della condizionalità sullo stato di diritto”. Così Eniko Gyori, eurodeputata ungherese di Fidesz, il partito di governo ungherese, afferente al gruppo dei Popolari al Parlamento europeo, in un’intervista con l’agenzia Dire, in merito alla minaccia di veto da parte di Viktor Orban al bilancio pluriennale europeo 2021-2027 – al quale è legato il Next Generation Eu -. Una scelta, questa, adottata in ritorsione per l’accordo raggiunto a Bruxelles sul cosiddetto meccanismo di condizionalità, che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dei principi alla base dell’Unione Europea.