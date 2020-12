Pippo Baudo NON è morto, lui commenta la bufala: “Faccio le corna” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sul Web si è diffusa la notizia della scomparsa del conduttore, ma si tratta di una bufala. Il diretto interessato ha smentito e ha commentato l'ennesima bufala sul suo conto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sul Web si è diffusa la notizia della scomparsa del conduttore, ma si tratta di una. Il diretto interessato ha smentito e hato l'ennesimasul suo conto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - annetteakuma : RT @perchetendenza: 'Pippo Baudo': Perché un sito di gossip aveva annunciato la sua morte, ma la notizia è stata smentita dallo stesso cond… - luttisluttis : RT @Santas_Official: Pippo Baudo è vivo e in ottima forma: anzi, mi ha detto che quest'anno i regali ve li porta lui. #pippobaudo - CorreMimi : RT @ellittica_: Quando il 2020 incontra Pippo Baudo, il 2020 è un uomo morto -