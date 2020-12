Pescatori detenuti in Libia, le marinerie si fermano in tutta Italia: “Riportateli a casa” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic – Tre mesi, tanto è passato dal sequestro dei Pescatori Italiani in Libia. Tre mesi di imbarazzante inerzia del governo Italiano, incapace di riportare a casa i nostri marittimi detenuti a Bengasi. Ma se il governo ha mostrato un immobilismo sconcertante, non si può dire che i media abbiano fatto il diavolo a quattro per impedire che sulla vicenda calasse un silenzio tombale. Ecco allora che adesso le marinerie siciliane e di tutta Italia provano a farsi sentire con un’iniziativa prevista per domani alle ore 12. Le marinerie si fermeranno infatti per un minuto e faranno suonare simbolicamente sirene e trombe di imbarcazioni e pescherecci per inviare un messaggio chiaro: “Vicinanza ai colleghi di Mazara del Vallo, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic – Tre mesi, tanto è passato dal sequestro deini in. Tre mesi di imbarazzante inerzia del governono, incapace di riportare a casa i nostri marittimia Bengasi. Ma se il governo ha mostrato un immobilismo sconcertante, non si può dire che i media abbiano fatto il diavolo a quattro per impedire che sulla vicenda calasse un silenzio tombale. Ecco allora che adesso lesiciliane e diprovano a farsi sentire con un’iniziativa prevista per domani alle ore 12. Lesi fermeranno infatti per un minuto e faranno suonare simbolicamente sirene e trombe di imbarcazioni e pescherecci per inviare un messaggio chiaro: “Vicinanza ai colleghi di Mazara del Vallo, ...

forza_italia : Da 95 giorni 18 pescatori di Mazara del Vallo sono detenuti in #Libia senza un valido motivo. GOVERNO ITALIANO, D… - kategullo75 : RT @IlPrimatoN: L'iniziativa delle marinerie, che domani faranno anche suonare simbolicamente sirene e trombe delle imbarcazioni https://t.… - panemaionese : RT @alinomilan: Da 95 giorni diciotto pescatori di Mazara del Vallo sono detenuti in Libia senza un'accusa precisa. P.s. conta a scopo civ… - LadyG10844198 : RT @amArizona13: Al tg1 sono preoccupati per le condizioni di Patrick Zaki. Nemmeno una parola sui pescatori detenuti in Libia. - SebastianoRus10 : RT @amArizona13: Al tg1 sono preoccupati per le condizioni di Patrick Zaki. Nemmeno una parola sui pescatori detenuti in Libia. -