Luis Suarez alla Juve e l'esame truccato: è il primo straniero trattato bene in Italia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Poi dicono che gli Italiani sono razzisti. La storia di Luis Suarez e dell'esame truccato dimostra assolutamente il contrario. Per una volta il nostro sistema di "accoglienza" si è dimostrato all'altezza della situazione. Una prova di efficienza che non ha eguali. Un extracomunitario chiede di fare un esame d'Italiano per ottenere la cittadinanza Italiana e noi, siamo talmente efficienti ,che lo contattiamo e gli diamo già le risposte alla prova. In modo che non abbia problemi il giorno dopo. È quanto ha finora scoperto la procura di Perugia che ha sospeso dalle funzioni per otto mesi i vertici dell'Università di Perugia dove si è svolta la "prova" dell'attaccante dell'Atletico Madrid. In realtà Luis Suarez in quel ...

