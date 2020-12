La ex fidanzata gli dice che è brutto, 19enne la sgozza: 'L'amavo e mi ha offeso' (Di venerdì 4 dicembre 2020) La ex fidanzata lo definisce 'brutto ' e lui l e taglia la gola . Bernandino Matias ha confessato alla polizia di aver ucciso Tania Rico, 16 anni, a Decatur, Alabama, nell'ottobre 2019. A distanza di ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La exlo definisce '' e lui l e taglia la gola . Bernandino Matias ha confessato alla polizia di aver ucciso Tania Rico, 16 anni, a Decatur, Alabama, nell'ottobre 2019. A distanza di ...

Esther ha 37 anni, è una travel blogger e dal 2014 gira l’Europa in camper insieme al suo compagno Dan e ai loro cinque cani. Una vita da sogno che ora rischia di trasformarsi in ...

La ex fidanzata gli dice che è brutto, 19enne la sgozza: «L'amavo e mi ha offeso»

La ex fidanzata lo definisce "brutto" e lui le taglia la gola. Bernandino Matias ha confessato alla polizia di aver ucciso Tania Rico, 16 anni, a Decatur, Alabama, ...

