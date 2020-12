DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: weekend in salita per le Ferrari. Russell più veloce di Bottas con la Mercedes (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GEORGE Russell PARTE FORTE E PRECEDE Bottas: FINLANDESE SOTTO PRESSIONE VALTTERI Bottas: NON È STATA UNA GIORNATA PERFETTA” MAX VERSTAPPEN: “NON HO TROVATO IL BILANCIAMENTO. PISTA NON ENTUSIASMANTE” GEORGE Russell: “SUL PASSO HO FATTO FATICA, C’È ANCORA MOLTO LAVORO DA FARE” CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 E PROVE LIBERE 2 CRONACA FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 20.03 Si chiude qui il venerdì di Sakhir. Grazie per la cortese attenzione, ma non ci lasciate. La serata proseguirà con cronache, analisi, dichiarazioni e video dal Bahrain! 20.01 RIEPILOGO TEMPI FP2 1 63 G. Russell Mercedes 54?713 30 2 33 M. Verstappen Red Bull +00?128 54?841 26 3 11 S. Perez Racing ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGEORGEPARTE FORTE E PRECEDE: FINLANDESE SOTTO PRESSIONE VALTTERI: NON È STATA UNA GIORNATA PERFETTA” MAX VERSTAPPEN: “NON HO TROVATO IL BILANCIAMENTO. PISTA NON ENTUSIASMANTE” GEORGE: “SUL PASSO HO FATTO FATICA, C’È ANCORA MOLTO LAVORO DA FARE” CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 E PROVE LIBERE 2 CRONACA FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 20.03 Si chiude qui il venerdì di. Grazie per la cortese attenzione, ma non ci lasciate. La serata proseguirà con cronache, analisi, dichiarazioni e video dal Bahrain! 20.01 RIEPILOGO TEMPI FP2 1 63 G.54?713 30 2 33 M. Verstappen Red Bull +00?128 54?841 26 3 11 S. Perez Racing ...

