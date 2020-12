Cyberpunk 2077, oltre al gioco arriverà anche una imperdibile guida ufficiale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 probabilmente è il gioco più atteso dai fan ed ora, dopo molti rinvii, sta per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo. Lo studio di sviluppo, CD Projekt RED, ha riferito che la complessità del gioco supererà addirittura The Witcher 3: quale modo migliore quindi di associare al gioco anche la sua guida strategica ufficiale? Lo stesso giorno del lancio, CD Projekt RED pubblicherà una guida strategica fisica per Cyberpunk 2077 che verrà lanciata insieme al gioco. I libri sono disponibili sia in brossura, con un costo di $ 24,99, sia in cartonato, ad un prezzo di $ 39,99. La guida strategica conterrà aiuto per ogni missione secondaria nel ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020)probabilmente è ilpiù atteso dai fan ed ora, dopo molti rinvii, sta per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo. Lo studio di sviluppo, CD Projekt RED, ha riferito che la complessità delsupererà addirittura The Witcher 3: quale modo migliore quindi di associare alla suastrategica? Lo stesso giorno del lancio, CD Projekt RED pubblicherà unastrategica fisica perche verrà lanciata insieme al. I libri sono disponibili sia in brossura, con un costo di $ 24,99, sia in cartonato, ad un prezzo di $ 39,99. Lastrategica conterrà aiuto per ogni missione secondaria nel ...

